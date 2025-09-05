Рассказываем, как правильно провести осенний посев огурцов и какие сорта стоит выбрать для этого.

Неопытные огородники сомневаются, можно ли посадить огурцы в сентябре. Молодые растения будут активно плодоносить аж до заморозков, если правильно подобрать сорт и не откладывать посев.

Какие огурцы стоит сейчас посеять и как это правильно сделать - далее в материале.

Когда последний срок посева огурцов - что сажать в сентябре

В первую очередь рассмотрим, какой сорт огурцов посадить на осень. Лучше всего для такого позднего посева брать холодостойкие ультраранние гибриды. Например, сорт "Кукушка" - он созреет через 40 дней после всходов и будет плодоносить до заморозков. Плоды у него хрустящие и небольшого размера.

Хорошо себя также показывают сорта "Герман F1", "Маша F1" и "Кустовой". Они не боятся перепадов температуры и быстро всходят (около 25 дней). Первый урожай можно будет собрать примерно через 40 дней.

Еще стоит присмотреться к сортам "Бьорн", "Меренга", "Амур", "Гектор" и "Кибрия". Они не боятся суровой погоды и порадуют вас огурцами даже в условиях поздней высадки. Если говорить о времени, то лучше это сделать в начале месяца. Самый последний срок - 20-е числа сентября.

Теперь перейдем к правилам посадки. Выбирайте солнечное место и плодородный, легкий грунт. Стоит подкормить землю перегноем или комплексным удобрением.

Растворите в литре воды 50 граммов соли и засыпьте туда семена. Те, которые всплывут, лучше не использовать. Ямки для огурцов делаем на расстоянии 20 см и кладем в них по два-три семечка. Глубина должна быть около двух сантиметров.

Далее стоит установить небольшую теплицу или просто накрыть пленкой. Это не только даст больше тепла, но и защитит молодые ростки от холодной росы и снижения температуры ночью.

Для полива под корень используйте теплую воду. Добавляйте в нее калийно-фосфорные удобрения. Когда основной стебель достигнет 50 сантиметров, нужно убрать боковые побеги. Также вовремя удаляйте некачественные завязи, поврежденные и желтые листья.

Не забывайте вовремя собирать огурцы, чтоб растение формировало больше новых завязей.

