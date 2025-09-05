По словам Прево, такой шаг поставил бы под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг.

Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и передавать их на помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Euronews.

"Откровенно говоря... конфискация этих российских суверенных активов действительно не является вариантом для Бельгии", - сказал он.

По словам Прево, конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг. Также он добавил, что этот шаг опасен для Европейского Союза.

"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", - объяснил глава МИД Бельгии.

Дипломат подчеркнул, что конфискация доходов с замороженных активов РФ также "подорвет доверие к евро". Он также отказался от альтернативного плана по переводу активов в отдельный инвестиционный фонд.

Прево отметил, что Брюссель присоединится к гарантиям безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных". Кроме того, он заверил, что Бельгия передаст Украине самолеты и поможет с разминированием территории.

В каком случае РФ может вернуть свои замороженные активы в ЕС

Ранее верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия сможет вернуть свои активы, которые сейчас заблокированы в Евросоюзе, только после того, как выплатит Украине репарации. По ее словам, даже прекращение огня не повлияет на это.

Каллас отметила, что несмотря на активные дипломатические усилия по переговорам между Украиной и Россией на самом высоком уровне, Москва показывает, что "не хочет мира".

