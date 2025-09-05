В православный праздник сегодня остерегаются нарушать какие-либо запреты.

6 сентября в новом церковном календаре - Чудо архистратига Михаила в Хонах. В этот же день почитают чудотворную Киево-Братскую икону Божией Матери. Старинные традиции, приметы этой даты, что можно и чего нельзя делать 6 сентября, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

6 сентября (в старом календаре это дата 19 сентября) православные вспоминают Чудо архистратига Михаила в Хонах и чудотворную Киево-Братскую икону Божией Матери.

Архангел Михаил занимает особое место в христианской традиции - его называют предводителем небесного воинства и победителем дьявола. В православии архангела Михаила вспоминают дважды в год: в сентябре и в ноябре - в день Собора архистратига Михаила. Сентябрьская дата также носит название Михайлово чудо - о ней мы рассказывали ранее.

Киево-Братская икона Божией Матери - один из самых почитаемых образов столицы. Согласно преданию, святыня явилась в 1654 году и находилась поначалу в Борисоглебской церкви Вышгорода. Когда ее разрушили крымские татары во время войны с Польшей, о образ, чтобы спасти, пустили по Днепру. Река вынесла икону на Подол, где святыню нашли и перенесли в Братский монастырь - отсюда и пошло название.

В 1919 году монастырь был закрыт, считалось, что после этого и икона была утеряна. Однако позже исследователи выяснили, что образ передали в музейный городок Киево-Печерской лавры. В середине XX века эта святыня находилась в музейных фондах. Сейчас ее список начала XVIII века хранится в Национальном художественном музее Украины.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают мучеников Евдоксия, Зинона и Макария;

преподобного Архиппа в Хонах;

мученика Ромила Римского и других;

священномученика Кирилла, епископа Гортинского;

священномученика Фавста, пресвитера, Авива, диакона, и еще 11 мучеников;

преподобного Давида Гермопольского;

вспоминают Арапетскую (Аравийскую) икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 6 сентября в церкви вспоминают священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.

С какими молитвами обращаются к Богородице, что можно и чего нельзя делать сегодня

В этот праздник православные традиционно идут в храм - у архангела Михаила просят исцеления от болезней, защиты от зла и недобрых людей, а перед образом Богородицы и Киево-Братской иконой молятся о благословении, о защите Украины от врагов.

В народе с праздником связаны свои обычаи. День называли Михайлово чудо или просто - Михайлов, Михайла. Считается, что сегодня - наиболее удачное время для примирения и прощения всех обид. Хорошо накрыть праздничный стол, пригласить гостей.

Церковь в этот день предостерегает: нельзя ссориться, сквернословить, клеветать, завидовать. Запрещается мстить и отказывать просящим о помощи или проявлять черствость.

В народе в этот день запрещается работать - нельзя заниматься хозяйством, трудиться в поле или доме. Особое табу касается колюще-режущих предметов: в праздник не режут, не рубят, не колют. По одной из народных примет запрещается на Михайла мыть голову - вместе с водой можно "смыть" память и разум. Нарушать запреты в этот день не стоит, иначе Михайло начнет "чудить".

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 6 сентября

Приметы этого дня подсказывают, какой будет погода, а также зима и весна:

туман с утра выпал - будет потепление;

береза вверху зеленая, а внизу сбросила листву - к ранней зиме и теплой весне;

в лесу много грибов - будет мало снега.

Теплый Михайлов день означает, что холода задержатся. Считается что с этого дня начинаются первые заморозки.

