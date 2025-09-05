Стоимость обслуживания и ремонта этих кроссоверов и внедорожников может огорчить многих владельцев.

Есть автомобили, которые могут показаться отличными вариантами для покупки, но они полны разочарований - от заоблачных счетов за ремонт до быстрого обесценивания. Водителям стоит знать, каких моделей стоит избегать.

Автомобильный эксперт Зак Трэхан в одном из видео на своей странице в TikTok назвал пять кроссоверов и внедорожников, которые могут обанкротить своих владельцев, пишет Best Life. По его словам, эти модели не стоит покупать.

5 кроссоверов и внедорожников, которые могут обанкротить своих владельцев

Jeep Compass

Видео дня

Трэхан рассказал, что Jeep Compass это один из тех автомобилей, в которых после исправления одной проблемы сразу появляется другая. Он отметил, что надежность автомобилей Jeep с годами становится все хуже.

По данным CarEdge средние расходы на техническое обслуживание и ремонт Jeep Compass за 10 лет составляют около 10 822 доллара. Это на 2600 долларов больше среднего значения в этом сегменте.

Dodge Journey

"Единственное путешествие (Journey - путешествие), которое вам предстоит, - это поездка в автомастерскую, и, скорее всего, на эвакуаторе", - пошутил эксперт.

Трэхан подчеркнул, что у Dodge Journey действительно есть проблемы с надежностью. Более того, поломки происходят довольно часто.

В RepairPal подсчитали, что средние годовые расходы на ремонт Dodge Journey составляют 562 доллара. Это далеко не рекордный показатель, но частые проблемы только усугубляют ситуацию.

Ford Escape

Ford Escape является довольно популярным кроссовером. Тем не менее его надежность вызывает сомнения.

"Он может называться Escape (перевод - "побег"), но вы не сможете избежать счетов от механика, и он будет немалым. Проблемы с трансмиссией, проблемы с электрикой. У него масса проблем", - объяснил эксперт.

По данным RepairPal, средняя стоимость ремонта Ford Escape составляет около 775 долларов в год. Это превышает средний показатель в сегменте в 652 доллара.

Range Rover

Трэхан поделился, что у автомобилей Land Rover довольно много проблем с надежностью. Флагманский внедорожник Range Rover не является исключением.

"Я знаю, что вы устали слышать, как я во всех своих видео упоминаю Range Rover, но я делаю это не просто так. Люди по-прежнему покупают эти автомобили. Поэтому нет, я не собираюсь в ближайшее время прекращать", - предупредил эксперт.

В издании добавили, что средние затраты на обслуживание и ремонт Range Rover могут составлять 1000-1500 долларов каждый год. Главная проблема заключается в высокой стоимости ремонта.

Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse является семейным кроссовером, который доступнее некоторых своих конкурентов. Тем не менее его надежность не оправдывает ожиданий.

"Вы очень скоро окажетесь в автомастерской. В нем установлен ненадежный двигатель Ecotec, а старые модели имеют плохую коробку передач", - заявил Трэхан.

В CarEdge выяснили, что автомобили бренда Chevrolet занимают 14-е место из 16 по стоимости обслуживания и ремонта за 10 лет. В среднем владельцы этих автомобилей тратят около 9 тысяч долларов за этот период.

Какие другие автомобили не стоит покупать

Ранее опытные механики назвали 4 европейских семейных автомобиля, которых стоит избегать в 2025 году. По их словам, эти модели уступают многим своим конкурентам.

Кроме того, механик Дайми Росалес призвала избегать любой ценой автомобили брендов Ford, Volkswagen и Chevrolet. Также она посоветовала не покупать модели от компаний Jaguar, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover.

Вас также могут заинтересовать новости: