Президент США Дональд Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины, но сказал, что Европа "будет первой". Об этом пишет Clash Report.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, так что мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди ожидают этого. Мы поможем им. Мы... Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", - подчеркнул он.

Трамп уверен, что Европа хочет урегулирования в Украине и заявил, что она будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности.

"Будет либо конец войны в Украине, либо ад, за который придется заплатить. Я положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет то же самое. И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного труднее, чем я думал. И это будет сделано", - заявил президент.

Также он считает, что война в Украине должна быть разрешена мирным путем, иначе "цена будет очень высокой".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее МИД Франции сообщил, что уже 26 стран выразили готовность обеспечить Украину гарантиями безопасности после заключения мирного соглашения с Россией.

Также ведомство проинформировало, что в случае, если страна-агрессор будет и дальше откладывать встречу лидеров Украины и России для обсуждения прекращения войны, тогда они будут принимать меры.

