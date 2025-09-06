В Сингапуре насчитывается впечатляющее количество парков - 242.

Прекрасный остров, широко известный своей яркой культурой, пышной зеленью и нетронутой природой, был назван одним из самых расслабляющих мест для посещения в 2025 году. Об этом пишет Daily Express.

Международный провайдер электронных сим-карт Holafly, оценивший различные направления по нескольким ключевым показателям здоровья, включая доступность парков и природных заповедников, количество спа-салонов и оздоровительных центров, качество воздуха, среднегодовое количество солнечных часов, загруженность дорог и уровень удовлетворенности жизнью.

Отмечается, что речь идет о Сингапуре. Holafly описывает островную страну и город-государство как современный город с "упором на оздоровление и зеленые зоны".

Видео дня

В Сингапуре насчитывается впечатляющее количество парков - 242, что неудивительно, ведь экологичный образ жизни - один из приоритетов города. Более того, Сингапур планирует озеленить весь город-государство к 2030 году.

Там более чем достаточно оздоровительных центров - 698. Благодаря профессиональным и опытным терапевтам и широкому спектру предлагаемых процедур, там практически невозможно не насладиться отдыхом.

Интересно, что спа-центр Aramsa, The Garden Spa, - один из лучших спа-центров Сингапура. Он получил впечатляющий рейтинг 4,9 звезды на TripAdvisor, получил высокую оценку за "хорошее обслуживание" и "спокойную обстановку", а посетители "настоятельно" рекомендовали его другим.

Важно, что Сингапур также получил самый высокий балл по общему уровню счастья. Из года в год он признается одним из самых счастливых городов и стран мира, что говорит о том, чего ожидать от поездки.

Город также преуспел в других категориях: провайдер eSIM отметил хорошее качество воздуха и 2022 солнечных часа в году. Holafly сказали:

"Сингапур - хороший пример современного города, которому по-прежнему удается оставаться мирным и зеленым, что делает его идеальным местом для спокойного городского отдыха".

Новости туризма

Влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out составил список из 33 самых недооцененных туристических направления в мире, на которые стоит обратить внимание при планировании своего следующего путешествия. С одной стороны, это поможет разгрузить более переполненные направления и дать испульс для развитися менее изведанных, а, с другой стороны, поможет туристам избежать толп и получить больше приятныэ впечатление от поездки.

Вас также могут заинтересовать новости: