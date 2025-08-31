Лучшего варианта спасения почвы не придумать.

Картофель - популярная культура, которую выращивают на своих грядках многих украинцы. За целый сезон, отдавая полезные вещества овощу, почва истощается, и ее нужно приводить в порядок. Узнайте, как обработать землю, чтобы не было сухой гнили после корнеплода, и какие сидераты посеять.

Как восстановить землю после картофеля

После сбора урожая не нужно ждать долго - лучше сразу приступать к обработке почвы. Если сделать все правильно, то можно не только восстановить землю, но и подготовить ее к следующему огородному сезону, избежав многих проблем.

Расчистить грядку

Любые действия будут менее эффективными, если вы не приведете в порядок участок. Необходимо убрать все сорняки, ботву и мусор. Нежелательные растения нужно срезать, углубляясь на 1 см в почву, а затем прорыхлить ее на 6-7 см в глубину.

Внести удобрения

Опытные садоводы знают, чем обработать землю от фитофторы после картошки, чтобы получить наилучший результат. Для этого нужно подбирать качественные подкормки - именно от них зависит, какой урожай вы соберете в следующем году. Если вы заботитесь о своем здоровье и предпочитаете органику, вносите ЭМ-компост, обычный компост, навоз, перегной, помет и древесную золу.

Такие удобрения нужно просто разбросать по почве и заделать. Дополнительно можно использовать медный купорос и специализированные биопрепараты, чтобы точно убить споры бактерий.

Посеять сидераты

Еще один вариант, как дать отдохнуть земле после картошки - это посеять определенные растения, которые помогают почве восстановиться. Их называют сидератами, и каждый огородник знает, что такие культуры улучшают структуру почвы, борются с вредителями и сорняками, защищая огород от различных нападок до самой весны.

После картофеля можно и нужно посадить овес, рожь, горох, люцерну, люпин или горчицу. Все эти культуры будут напитывать землю азотом, привлекать "хороших" насекомых, уничтожающих сорняки и вредителей, а также рыхлить грунт корнями. Сеять сидераты очень просто - можно только разбросать семена по почве и замульчировать.

