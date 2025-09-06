Было поражено транспорт в районе населенного пункта Карповка, где россияне сожгли даже гражданский автобус.

Последние несколько дней была зафиксирована большая активность работы вражеских экипажей дронов по трассе Славянск-Изюм, где с позавчерашнего вечера было поражено около 10-ти единиц техники. Об этом пишут аналитики DeepState.

Отмечается, что был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где россияне сожгли даже гражданский автобус.

"Не является новостью то, что враг может осуществлять поражения за 25+ км от линии боевого соприкосновения, но данные факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе. В частности, враг воспользовался географическими аспектами, где проходит дорога и увидел возможность осуществлять поражения на высотах, где летать легче", - пишут аналитики.

Они напомнили, что военные призывают гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладки маршрутов.

Ранее россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии, которая занималась разминированием местности в Черниговской области, из-за чего погибли два человека.

По информации начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев".

