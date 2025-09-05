Сохранить лицо Путина: эксперт о строительстве РФ с Китаем 'Силы Сибири 2'

Во время такого строительства Россия может столкнуться с рядом проблем, считает Тарас Загородний.

Планы России достроить газопровод "Сила Сибири 2" для торговли с Китаем вряд ли будут реализованы. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Тарас Загородний - политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

"Это Газпром. Был подписан какой-то там меморандум, неизвестно где и между кем. И россияне это показывают как соглашение. Но Пекин давно говорил - стройте все что угодно, только за собственный счет. Поэтому это фантастическая история. Они подписали какую-то бумажку, чтобы сохранить лицо Путина. Потому что он ничего от китайцев не привез. А строить, ну стройте, есть у вас деньги. Ну, так это ваши проблемы", - сказал Загородний.

Эксперт отметил, что в случае старта работ Россия, в частности, может столкнуться с проблемой оборудования. Поскольку основными его производителями являются западные страны.

"Зачем Китаю такие объемы газа? Сколько времени пройдет до строительства этой второй ветки? Это вопросы открытые. Первую "Силу Сибири", которую, кстати, финансировали китайцы, страны строили 5 лет. И на проектную мощность они вышли только в 2024 году. Поэтому не стоит верить в сказки, которые рассказывают россияне. Нет там никаких договоренностей, денег нет", - добавил Загородний.

Сила Сибири 2: что известно

Накануне российский "Газпром" заявил о подписании соглашения по строительству газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. Журналисты Bloomberg отмечают, что обсуждение строительства этого проекта заняло годы. И если его реализуют, то это станет дипломатическим успехом Путина.

По данным главы российского "Газпрома", Россия сможет поставлять по новому газопроводу до 50 миллиардов кубометров в год в течение 30 лет. В то же время он отметил, что стоимость топлива для Китая будет ниже, чем для европейских клиентов.

