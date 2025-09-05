Иногда мы сами делаем свой напиток неполезным, даже не осознавая этого.

В современном мире существует немало способов и средств улучшить вкус кофе. Однако со многими из них легко переборщить, сделав любимый напиток менее полезным для здоровья. Портал Verywellhealth рассказал, как можно испортить свой кофе, иногда даже не осознавая этого.

Дипломированный диетолог Лорен Панофф назвала 9 способов сделать кофе вредным.

1. Добавление сливок

Хотя сливки улучшают вкус кофе, однако их качество может быть сомнительным. К тому же имеет значение и количество сливок, которое вы вливаете в чашку.

Например, только 2 столовые ложки сливок со вкусом ванили могут добавить к вашему напитку еще 60 калорий, 2 грамма жира и 10 граммов сахара. Более здоровым вариантом было бы добавить немного несладкого соевого или овсяного молока, которое также обеспечивает сливочную консистенцию без лишнего жира и сахара.

2. Добавление сахара и искусственных подсластителей

Сахар в кофе перегружает его потенциально нежелательными калориями, что может способствовать развитию сахарного диабета или набору лишнего веса.

Например, 2 столовые ложки ванильного сиропа могут обеспечить 80 калорий и 20 граммов добавленного сахара. Зато количество вашего обычного подсластителя стоит уменьшить вдвое и для вкуса добавить немного молотой корицы.

3. Выбор низкокачественного или неорганического кофе

Не все сорта кофе одинакового качества. Многие кофейные зерна обрабатываются синтетическими пестицидами и химикатами, которые могут оставаться в вашей чашке. Употребление этих веществ со временем может вызвать проблемами со здоровьем.

Если вы постоянно пьете кофе, позаботьтесь о выборе высококачественного, органически выращенного продукта.

4. Употребление кофе в неподходящее время

Кофеин - это естественный стимулятор, предназначенный для улучшения бдительности и концентрации, а также временного повышения энергии. Однако если вы пьете кофе целый день, можете заметить его длительное влияние на ваше психическое здоровье и режим сна.

Употребление большого количества кофе может способствовать нервозности и усилению чувства тревоги или стресса. Также кофе натощак, например, перед завтраком, может привести к расстройству пищеварения или кислотному рефлюксу.

Кроме того, кофеин может оставаться в вашем организме до 6-14 часов. Если вы пьете кофе днем и имеете проблемы с засыпанием, то не употребляйте его после обеда.

5. Игнорирование естественных усилителей вкуса

Если вы полагаетесь только на сахар или ароматизированные сливки, то теряете возможность сделать кофе вкуснее и полезнее. Обычные специи с кухни - корица, мускатный орех, какао или несколько капель ванильного экстракта - добавляют глубины вкуса без сахара и искусственных добавок. Кроме того, натуральные составляющие содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества.

6. Отказ от полезных добавок

Утренний кофе может стать не только бодрящим напитком, но и способом добавить в рацион полезные вещества. Некоторые добавляют порошки лечебных грибов или какао, другие - коллаген для поддержания кожи и восстановления после тренировок.

7. Зависимость от кофе из кафе или магазинов

Готовые напитки из кофейных сетей удобны, но часто содержат много калорий, жиров и сахара из-за значительного количества в их составе сиропов и ароматизаторов. Большой кофейный напиток иногда может "потянуть" больше калорий, чем целый обед.

Если пить такой кофе изредка - это приятное угощение. Но ежедневное потребление быстро разрушит ваши оздоровительные усилия. Между тем, употребляя приготовленный дома кофе, вы сможете контролировать его содержание.

8. Недостаточное потребление воды

Кофе в основном состоит из воды, впрочем, не стоит делать его основным источником жидкости. Вода - критически важна для работы организма и его базовых функций. А между тем кофеин имеет мочегонный эффект, поэтому употребление кофе без достаточного количества воды обезвоживает организм.

9. Использование пластиковых кофемашин или капсул

Заваривать кофе в пластиковых аппаратах или из капсул удобно, но есть скрытые риски. Пластик под действием горячей воды может выделять бисфенол А (BPA) или фталаты.

Эти вещества связывают с гормональными сбоями и другими проблемами со здоровьем. Лучше выбирать кофеварки из стали, стекла или керамики. Это безопаснее и для вас, и для планеты.

