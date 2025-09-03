Рассказываем, как выбрать место для посадки клубники осенью.

Мало кто знает, но осень - прекрасное время для посадки клубники. Важно правильно подобрать дату, чтоб нежные саженцы укоренились и окрепли до первых заморозков.

Садоводством стоит заниматься за месяц до наступления холодов. Мы разобрались, когда последний срок посадки клубники осенью и как правильно это сделать.

Когда сажать клубнику осенью в Украине

На севере нашей страны клубнику сажают до середины сентября. При этом на юге этот период - только начало сезона осенней посадки клубники.

Всего есть три периода для такого садоводства:

с августа до второй недели сентября;

с начала сентября до середины октября;

с середины октября до конца месяца.

Опытные садоводы обычно сажают клубнику не позднее середины октября, чтоб точно не попасть на морозы. В целом у осенней посадки много достоинств. Так, первый урожай можно собрать уже в следующем сезоне. В это время растения хорошо укоренятся и будут меньше болеть.

При этом выбор рассады радует своим разнообразием и позволяет выбрать подходящий сорт. Теперь перейдем к тому, как посадить клубнику осенью.

Как правильно сажать клубнику осенью

Важнее всего в осенней посадке успеть до заморозков. Если растения не успеют прижиться, они не справятся с сильным холодом.

Перед тем, как приступить к делу, нужно выбрать идеальное место. Там должно быть много света и правильный грунт. Клубника предпочитает супеси и суглинки. Уровень кислотности почвы - 5-6,5 рН.

Стоит заранее перекопать грунт, углубляясь в почву сантиметров на 30. Тогда же вносим нитрофоску - по две столовые ложки на квадратный метр. Сделать это нужно за месяц до укоренения.

Потом разрыхляем грунт и формируем грядки. Глубина ямок должна быть около 25 сантиметров. Их размер должен соответствовать корневой системе саженцев.

Есть три основных метода, как сажать клубнику осенью. Для однорядного ямки выкапываем на расстоянии 20 см, а между рядами оставляем до метра свободного пространства;

Для двухрядного делаем ямки на расстоянии около 20-40 см, а второй ряд - в 60-80 см.

Трехрядный метод стоит использовать, если у вас широкий участок. Между саженцами оставляем до 20 см, а между рядами - 60-70 см.

