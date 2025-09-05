Американские пошлины не смогли отбить интерес Индии к российскому сырью.

Индия продолжит покупать российскую нефть несмотря на 50% пошлины США на индийские товары, сообщает Bloomberg.

"Относительно того, откуда мы покупаем нефть, за которую мы платим так много, нам придется принять решение о том, что нас устраивает больше всего...Мы, несомненно, будем покупать (российскую нефть, - УНИАН)", - заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью телеканалу News18.

Таким образом, Нью-Дели на официальном уровне проигнорировал требование президента США Дональда Трампа прекратить импорт российской нефти.

Сам же американский лидер в очередной раз публично раскритиковал Индию и Россию. Комментируя участие премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина на саммите в Китае, Трамп заявил, что Москва и Дели поддались влиянию Си Цзиньпина и перешли к "темной Китайской империи".

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - заявил президент США.

США - одни из крупнейших торговых партнеров Индии, но переговоры по торговому соглашению зашли в тупик, и 30 июля президентДональд Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии, напомнив о закупке ею российской нефти. В начале августа Трамп вдвое повысил пошлины против Индии.

Некоторые индийские НПЗ временно прекратили покупать нефть из РФ после угроз президента США ввести вторичные санкции для покупателей российского сырья. Однако 20 августа стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупку российского сырья.

На фоне пошлин Трампа некоторые индийские чиновники заявляют о готовности активнее дружить с Россией, а премьер-министр страны Нарендра Моди активизирует контакты с Китаем, отношения с которым были ранее напряженными.

