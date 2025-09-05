Если Путин говорит об энергоблокаде - он готовится бить по энергетике.

Украина будет и дальше отвечать своими ударами на российские атаки по украинской энергетике. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Так, глава государства ответил на вопрос журналиста относительно призывов Путина к Европе устроить энергетическую блокаду Украины.

"Что касается энергоблокады - мы не говорили об этом. Я даже не знаю. Услышал от вас, что был такой сигнал в медиа от Путина. Кстати, если логично посмотреть на это, - если человек хочет закончить войну, тогда, наверное, он не будет просить у партнеров или соседей Украины делать энергоблокаду", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Глава государства пояснил, что таким образом Путин "хочет атаковать нашу энергетику".

По словам Зеленского, Путин понимает, что Украина защищает энергетическую инфраструктуру так, как может, а также импортирует электроэнергию согласно правилам Евросоюза, когда есть дефицит.

"И он понимает, если заблокировать этот процесс - что невозможно, я считаю, если по закону жить... Пусть даже с законом у России дефицит, но, тем не менее, сегодня это невозможно сделать. Мы защищаемся системами ПВО, и он постоянно хочет сделать эти блокады", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Украина очень благодарна Словакии за импорт электроэнергии в наше государство в моменты дефицита.

Зеленский считает проблемой нарушение Россией вопроса энергетической блокады Украины.

"Мы, безусловно, мало давим на Россию, чтобы они думали об окончании войны. Давление может быть только объединенное от всех партнеров Европы и от Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Как отметил президент Украины, президент США Дональд Трамп прямо говорит о том, что Европа должна прекратить получать энергоресурсы от России, потому что за счет полученных средств и Россия воюет с Украиной.

Также Зеленский отметил, что 20 октября состоится встреча межправительственной комиссии Украины и Словакии.

"Наши чиновники будут абсолютно конструктивными. Мы готовы иметь совместные энергетические проекты. Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии. И я сказал откровенно премьер-министру - если это не российский газ, если это не российская нефть, потому что у нас война", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как подчеркнул глава государства, есть другие проекты, в частности альтернативы российским энергоносителям. "Мы знаем достаточно альтернатив, проектов. Мы готовы работать", - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, если бы в Украине не было сложностей из-за российских ударов по энергетике, Украина всегда имела профицит электричества в любой момент года. Украина всегда хотела помогать другим странам, и даже во время войны помогала Молдове.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам, и будет отвечать. Но мы очень хотим, чтобы война эта закончилась. Но просто терпеть в темноте никто не будет", - подчеркнул Зеленский.

Путин призвал Европу устроить энергоблокаду Украины

Как сообщал УНИАН, во время визита в Китай в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо Путин отметил, что Украина получает электроэнергию и газ из Европы, поэтому в ответ на украинские удары по нефтепроводу "Дружба" соседи Украины могли бы заблокировать поставки энергии в Украину. Также Путин утверждал, что Россия не атаковала энергетику Украины и якобы была вынуждена начать эти атаки в ответ на атаки Украины.

В центре противодействия дезинформации Украины обратили внимание на ложь Путина, Россия якобы не наносила удары по украинской энергетике, а лишь наносит удары в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли России. По мнению руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российский диктатор готовит информационное алиби для оправдания энергетического террора против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: