Это очень просто, но полезно для пары.

Часто отношения истощаются не из-за отсутствия любви или совместимости, а из-за ритма жизни. Иногда попытки держать баланс в отношениях превращается в ощущение "работы".

В таких случаях на помощь приходит особая техника, которую психологи называют "параллельной игрой", пишет в колонке для Forbes психолог Марк Треверс. Термин происходит из детской психологии - это этап развития, когда малыши сидят рядом и занимаются каждый своим делом, не взаимодействуя напрямую, но все равно чувствуя комфорт в общем пространстве.

По словам эксперта, такой подход оказался ценным и для взрослых. В сериале "Теория большого взрыва" есть даже забавная иллюстрация этого феномена: Шелдон работает за ноутбуком, а его девушка Эми вяжет рядом.

Специалисты отмечают, что параллельная игра снимает напряжение, которое возникает от ожидания постоянной активности в паре. Люди могут отдыхать, оставаясь рядом, и при этом сохранять теплую связь.

Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году в журнале Motivation and Emotion, совместное молчание может быть полезным, если оно возникает естественно и приносит удовольствие обоим партнерам. В таком случае оно повышает уровень положительных эмоций, чувство близости и удовлетворения в отношениях.

В то же время психолог советует не воспринимать параллельную игру как замену свиданий или совместных занятий. Это скорее дополнение - способ создать пространство, где интимность возникает естественно.

