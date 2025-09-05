Он отмечает, что в рамках "летней наступательной кампании" вражеские войска не выполнили ни одной из задач, определенных Путиным и российскими генералами.

Россия может воевать долго, но если перекрыть ей доступ к финансам, то способности российско-оккупационных войск к наступлению сразу снизятся. Об этом в эфире "Фабрики новостей" сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко.

Отвечая на вопрос о возможностях подготовки Россией нового наступления в Украине, он отметил, что Россия стремится уничтожить Украину, украинскую государственность и самих украинцев.

Говоря об успехах и неуспехах российских оккупационных войск на украинской земле, Федоренко отметил, что в рамках "летней наступательной кампании" вражеские войска не выполнили ни одной из задач, определенных российским диктатором Владимиром Путиным и российскими генералами.

"Они не смогли оккупировать Покровск, хотя это стояло приоритетной задачей. Они не смогли оккупировать Купянск, хотя определяли 24-го августа последним сроком захвата города. Они не смогли осуществить ни одного оперативного прорыва", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что россияне за лето оккупировали еще больше украинской территории. В то же время, подчеркнул Федоренко, всегда надо учитывать "цену, которую заплатил враг" за результаты на поле боя, которые можно увидеть, включив карту в динамике с 1 июня по 31 августа.

"Вы увидите, что результаты, умноженные на потери, ничтожны", - заметил командир.

Федоренко подчеркнул, что украинское войско, сражаясь на поле боя, сдерживает противника, который в десятки раз превосходит по силам и средствам:

"Ни одна армия в мире, подчеркиваю, ни одна, без лишнего пафоса или преувеличений, не могла бы обеспечить такой результат".

Относительно дальнейших намерений России воевать, военнослужащий напомнил, что Россия имеет 140 миллионов населения, и к тому же углубила взаимоотношения с Северной Кореей и Китаем.

"Поэтому, Россия может воевать долго... Основной предпосылкой для ведения боевых действий, и это нужно четко понимать, есть финансы... Это возможности пополнять их бюджет за счет, в первую очередь, нефтедолларов", - сказал Федоренко.

Он отметил, что пока россияне могут добывать и продавать нефтепродукты, до тех пор у них не будет никаких проблем "подкупать своих граждан для ведения боевых действий против Украины", нанимать наемников и закупать необходимые комплектующие для предприятий для того, чтобы разворачивать производственные возможности военно-промышленного комплекса.

"Они могут эффективно работать над тем, чтобы наращивать боевой потенциал в целом и воевать против Украины. Поэтому наша задача - лишить их этой возможности. Задача Сил обороны - бить по территории Российской Федерации беспилотниками и украинскими ракетами, лишая их возможности добывать нефть. Вторая составляющая - бить по предприятиям, которые обслуживают военно-промышленный комплекс или являются объектами военно-промышленного комплекса. Чтобы России не было чем воевать против нас, чем и за что", - сказал командир полка.

Федоренко напомнил также о важности усиления санкционной политики и "силового воздействия на флот".

"Это также критично, принципиально важно, чтобы теневыми схемами Россия не могла продолжать наполнять свой бюджет. Перекроем вентиль финансов - сразу снизятся способности российско-оккупационных войск к наступлению, а Путина - к реализации своего амбициозного плана по уничтожению украинской государственности", - подчеркнул он.

Ограничение российских возможностей продавать нефть

Как сообщалось, ранее Saudi Aramco и иракская нефтяная компания SOMO прекратили продажу сырой нефти индийской Nayara Energy. Это произошло после введения против этого нефтепереработчика санкций Европейского Союза.

Остановка поставок означает, что Nayara, контрольный пакет которой принадлежит российским структурам, включая нефтяного гиганта "Роснефть", в августе полностью перешла на российское сырье.

В ночь на 5 сентября был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Этот завод производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Он задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

