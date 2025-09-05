Джорджо Армани умер на 91 году жизни

Вчера, 4 сентября, не стало легенды мира моды Джорджо Армани. С тех пор самой обсуждаемой темой в сети является наследство итальянского дизайнера, ведь детей у него не было.

91-летний Армани, который умер в четверг, был единственным основным акционером компании, которую он основал вместе со своим покойным партнером Серджио Галеотти еще в 1970-х годах. Он держал жесткий контроль, как в творческом, так и в управленческом аспектах до самой смерти. Очевидно, что это и помогло дизайнеру создать один из самых известных в мире модных брендов. Однако, сейчас встает неизбежный вопрос о будущем итальянской компании, независимость которой Джорджо так ценил.

Как сообщает Reuters, хоть модельер и не оставил детей, он таки ввел родственников в дела компании. Поэтому вполне вероятно, что его наследство может достаться младшей сестре Розанне, двум племянницам, Сильване и Роберти, и племяннику Андреа, которые занимают важные должности в группе. Также известно, что часть состояния бизнесмена перейдет его фонду, который он основал в 2016 году.

Стоит отметить, что в 2024-м годовой доход Армани оценили в размере 2,3 млрд евро (2,7 млрд долларов). Больше всего прибыли дизайнеру, кроме бренда Giorgio Armani, приносила сеть роскошных отелей, эксклюзивные рестораны, шоколадный бизнес, реализация товаров для дома и красоты и флористическое подразделение бренда - Armani/Fiori.

Пока же детали завещания Джорджо Армани неизвестны, они будут обнародованы вскоре.

Напомним, что на смерть легендарного итальянского дизайнера отреагировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Бывший футболист опубликовал щемящее сообщение о своих отношениях с Армани.

