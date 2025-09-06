Ученые узнали, могут ли вороны годами мстить одному человеку

Птицы способны запомнить человека, которого считают опасным, атаковать его годами и научить этому младших ворон.

Исследователи подтвердили, что вороны могут распознавать человеческие лица, помнить угрозы до 17 лет, нападать на одного человека годами и даже научить этому следующие поколения. Одно необдуманное обращение с этими птицами может превратиться во вражду с сообществом птиц, которая продлится годами, пишет Wion.

Исследование поведения птиц начали в Университете Вашингтона в 2005 году. Доктор биолог Джон Марзлафф и его команда проверили, могут ли вороны различать лица и запоминать угрозы. Для этого некоторые исследователи надевали характерную резиновую маску пещерного человека, ловя и кольцуя птиц, фактически клеймя это лицо как "опасное". Другие носили нейтральные маски, которые не вызывали никакой реакции. Результаты были впечатляющими: вороны визжали, пикировали и бросались на тех, кто носил маски пещерного человека, преследуя их и предупреждая других ворон. Тех, кто носил нейтральные маски, игнорировали.

Исследование продолжалось почти два десятилетия, и враждебность никогда не исчезала. Примечательно, что младшие вороны, которые никогда не встречали исследователей в масках, присоединились к толпе. Это продемонстрировало, что знания передавались социально из поколения в поколение, создавая общую память, которая сохраняется еще долго после первой встречи.

Дальнейшее исследование, проведенное в 2012 году, также в Вашингтонском университете, подтвердило неврологическую основу такого поведения. Когда воронам показывали "опасную" маску, сканирование мозга выявило активность в их миндалине, той самой области мозга у людей, которая обрабатывает страх и угрозу. Это указывает на то, что их реакция - это не просто усвоенное поведение, а эмоциональная обработка, сопоставимая с нашей.

"Мало какие другие виды так четко демонстрируют такое сочетание памяти, эмоций и социального обучения", - говорится в исследовании.

Исследователи добавили, что хотя вороны являются лучше всего задокументированным примером, другие птицы, такие как сороки, пересмешники, чайки и гуси, также могут нападать на хищников стаями.

"Однако прочные семейные связи ворон, длительные периоды гнездования и общий интеллект делают их поведение особенно устойчивым и грозным. Их "похоронные" собрания вокруг мертвых компаньонов и голосовые коммуникационные сети подкрепляют идею о птичьем сообществе, способном передавать общие предупреждения", - заключили ученые.

Как реагировать на враждебных ворон

Исследователи посоветовали не обижать ворон, ведь это может вызвать годы преследований. Иногда от птиц, которые никогда не встречали вас. Ученые отмечают, что лучший подход - это простое уважение: избегайте агрессивного поведения и держитесь подальше, если ворона проявляет враждебность.

В противном случае вы можете обнаружить, что целое сообщество остроглазых птиц с острым умом запомнится вам и вас не будут любить в течение большей части вашей жизни.

Напомним, что в британском Корнуолле почтальонам пришлось изменить маршруты из-за агрессивного поведения чаек. Птицы стали агрессивными в период гнездования, они атаковали людей, особенно тех, кто носил форму почтальона. Поэтому те на некоторое время прекратили работу, а жителям посоветовали забирать письма и отправления самостоятельно.

