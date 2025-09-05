Приложение является государственным и рекомендовано Министерством образования, поэтому родители возмущены, что за него теперь надо платить.

Государственное приложение для родителей, детей и учителей "Электронный дневник" неожиданно стало платным. Об этом в соцсетях сообщают возмущенные родители.

"С какой это стати теперь электронный дневник стал платный? Финансирование из государственного бюджета, из наших налогов, а теперь еще вы придумали какую-то абонплату? С какой стати? Он был установлен только потому, что в государственной школе на него перешли. Среднее образование за государственный счет у нас бесплатное! Так почему вы без предупреждения начали требовать абонплату? На каком основании?" - пишут возмущенные родители.

Как видно из скриншотов приложения, которые публикуют родители, за пользование им теперь нужно внести "символическую" плату в 48,99 грн в месяц.

Официальных комментариев от Министерства образования на момент этой публикации не было. Но на скандал отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Плата законом не предусмотрена. Но если посчитать в год набегает неплохая сумма - в 2,2 млрд грн. В понедельник обращусь с запросом об авторе и вдохновителе этой удивительной монетизации государственной услуги. Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на который до этого "подсадили" школы. Родителям не советую спешить платить. Что-то подсказывает, что он потеряет "бизнес", - написал нардеп в своем Телеграм.

Что такое электронный дневник

Электронный дневник - это часть государственной онлайн-системы "Всеукраинская школа онлайн: Электронный дневник и журнал", созданной для упрощения коммуникации между учениками, родителями, учителями и администрацией учебных заведений. Систему начали активно внедрять после 2020 года, особенно на фоне дистанционного обучения во время пандемии COVID-19, а с 2022 года, в связи с полномасштабной войной, стала еще более важным инструментом для обучения в условиях релокации и разобщенности школьных коллективов.

Система позволяет учителям выставлять оценки, отмечать посещаемость и формировать расписание в цифровом формате, родителям и ученикам - оперативно получать доступ к этим данным с любого устройства. Электронный дневник фактически заменяет бумажные журналы и дневники. Дополнительно в нем могут публиковаться домашние задания, сообщения от школы, объявления и отчеты об успеваемости.

Проект поддерживается Министерством образования и науки Украины и Министерством цифровой трансформации в рамках общей стратегии цифровизации образования. Доступ к системе осуществляется через портал diia.gov.ua

Электронный дневник в Украине пока не является обязательным для всех школ, хотя Министерство образования и науки Украины рекомендует его использование и постепенно расширяет внедрение. Декларируется, что каждое учебное заведение само решает, переходить на цифровой формат или оставаться с бумажными журналами и дневниками.

Во многих городах и областях местные органы власти рекомендуют или даже обязывают свои школы пользоваться электронным дневником, однако на уровне страны нет единого законодательного предписания, которое делало бы его обязательным.

