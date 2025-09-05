Усы кошек в три раза толще их шерсти, но они не имеют пигментации, поэтому, чаще всего, белого цвета.

Коты могут иметь шерсть разного цвета, но их усы, как правило, белые и это не зависит от окраса. Усы кота уникальны и могут приносить животному пользу. Однако, когда речь идет об их окрасе, вариантов не очень много, пишет Catster.

Объясняется, что усы кошек белые, потому что их корни не имеют пигментации и это придает им почти прозрачный белый вид. Стоит знать, что усы у кошек в три раза толще обычной шерсти кота и не содержат меланина.

Однако, как отмечается в публикации, с возрастом усы некоторых кошек могут менять цвет. Некоторые усы могут казаться серыми, но они очень редко когда могут быть черного или оранжевого цвета.

Указывается, что генетика может влиять на цвет усов вашей кошки, поэтому они могут потемнеть или покраснеть. Более того, у некоторых кошек усы могут быть и разного цвета и он может меняться из-за прохождения кошкой разных этапов жизни. Как правило, котята рождаются с белыми усами, которые с возрастом могут стать серого цвета.

Примечательно, что у кошек бомбейской породы усы могут быть немного темнее, чем у других пород. Если кошка находится в преклонном возрасте, ее усы тоже могут стать темнее.

Издание указывает, что если у кошки один ус выглядит темнее остальных, возможно, он вскоре выпадет. Однако, с возрастом у кошек усы могут и не менять цвет.

Более того, если шерсть домашнего любимца черного цвета, это не обязательно означает, что и усы будут такими же. Большинство кошек черного цвета имеют именно белые или серые усы.

Интересные факты о кошках

