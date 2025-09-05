Он предложил Зеленскому опыт его страны по вступлению в Евросоюз.

Словакия не будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности Украины, но готова поделиться своим опытом евроинтеграции, чтобы Киев не повторил тех же "фатальных ошибок", которые в свое время допустила Братислава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что как премьер-министр хочет, чтобы у Словакии и Украины были хорошие, дружеские, качественные отношения.

"Меня радует, что мы смогли с вами поговорить тет-а-тет и объяснить некоторые моменты друг другу и настаивать на каких-то своих точках зрения. Некоторые точки зрения разные, такова жизнь", - сказал Фицо, обращаясь к Зеленскому.

Также он рассказал, что предложил президенту Украины поделиться опытом его страны по вступлению в Евросоюз.

"Потому что мы на этом пути сделали ряд фатальных ошибок", - отметил премьер.

Кроме того, Фицо добавил, что Словакия как страна не может участвовать в гарантиях безопасности, но поддерживает различные инициативы.

"Поддерживаем формулу мира президента", - добавил он.

Путин призвал Словакию к конфронтации с Украиной

Как сообщал УНИАН, на днях на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае, российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период".

Диктатор подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих восточноевропейских соседей.

"Закройте им поставки газа, которые идут, закройте им поставки электроэнергии. И они сразу поймут, что есть какие-то пределы в нарушении чужих интересов", - сказал Путин в разговоре с Фицо.

