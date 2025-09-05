В ведомстве предупредили Россию, что в случае избежания переговоров о мире, против нее могут усилить санкции.

Уже 26 стран выразили готовность обеспечить Украину гарантиями безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, сообщается в Telegram-канале МИД Франции.

"26 государств согласились взять на себя обязательства по обеспечению присутствия на суше, на воде и в воздухе для предупреждения новой агрессии и поддержания стабильности в Украине", - заявляет МИД Франции.

Кроме этого, ведомство проинформировало, что в случае, если страна-агрессор будет и дальше откладывать встречу лидеров Украины и России для обсуждения прекращения войны, тогда они будут принимать меры.

Видео дня

"Если Россия откажется следовать призывам к переговорам, мы усилим давление", - указывается в сообщении.

Ведомство не исключило, что против страны-агрессора могут ввести санкции не только европейские партнеры, но и США.

"Санкции в координации с США и нашими партнерами и непреклонность в отношении их обхода, который мы сделаем невозможным. Наша позиция четкая: никаких привилегий агрессору", - говорится в сообщении.

Также МИД Франции отметил, что защита Украины - это защита международного права и безопасности Европы.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал "важным шагом вперед" готовность 26 стран поддерживать безопасность Украины. Зеленский добавил, что, по его мнению, гаратнии безопасности должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий. Украинский лидер поделился, что речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

Также мы писали, что дипломаты на условиях анонимности рассказали "Радио Свобода", что из 21 одного государства, которые готовы работать над гарантиями безопасности для Украины, 10 выразили готовность отправить своих солдат на украинскую территорию после завершения боевых действий. Указывается, что Германия пока что думает, какую позицию занять, потому что на участие в миротворческой миссии требуется согласие парламента. По предварительным данным, европейская миссия в Украине может насчитывать 25-30 тысяч военных.

Вас также могут заинтересовать новости: