Чтобы все яблоки сохранились свежими до морозов, обработайте яблони специальной смесью.

В начале осени многие садовники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда фрукты начинают портиться, еще не созрев. Самая частая причина, почему яблоки гниют уже на дереве, это грибковые заболевания - монилиоз, также известный как плодовая гниль. Единственный способ спасти урожай - провести обработку сада.

Как избавиться от монилиоза на яблоне

Симптомы болезни проявляются так: на плодах появляются коричневые пятна, которые постепенно покрывают весь фрукт. Потом появляются светлые точки из спор. Листья также буреют. Грибок быстро переходит на соседние плоды и заражает целые ветки. Больше всего подвержены яблоки, груши, абрикосы, сливы, айва.

Все зараженные ветки обязательно нужно срезать, а листовой опад под ними убрать. Это нужно, чтобы не допустить распространения инфекции. Когда на дереве уже появилась плодовая гниль яблони, лечение будет бесполезным без первичной обрезки. Если на сорванном фрукте есть гниль - съешьте сразу или выбросьте, но не храните со здоровыми плодами.

Важно понимать, что если появился монилиоз яблони - чем лечить нужно думать после сбора урожая. Пока на дереве висят плоды, обрабатывать нельзя - фрукты станут непригодными в пищу. Обработки начинаются только после сбора яблок, а до того поможет лишь удаление больных частей.

Есть несколько вариантов, чем обработать яблоню, если яблоки гниют на дереве. После листопада на уцелевшие растения распылите фунгицид от монилиоза. Самые популярные препараты это Фитоспорин, Хорус, Топсин М и многие другие. Способ использования указан в инструкции.

Если не хочется использовать "химию" и появилась плодовая гниль яблони, народные средства также могут быть эффективными. Хорошо зарекомендовали себя растворы бордосской жидкости 3% и медного купороса 1%.

Борьбу с болезнью рекомендуется сочетать с внесением удобрений. Это поможет ослабленному растению восстановить силы к весне. Осенью под корень вносят суперфосфат, калийную соль или домашний перегной.

