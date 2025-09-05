Екатерина поделилась неприятным инцидентом, который произошел с ней недавно.

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина вспомнила неприятный инцидент, который произошел с ней недавно. Блогерша возмутилась сферой услуг.

В своем блоге в Instagram девушка поделилась опытом посещения салона красоту, которым она была разочарована. Екатерина рассказала, как обычный уход за волосами превратился в полностью испорченный день.

"Пришла помыть голову, а чувствую, будто обоср*ли", - эмоционально высказалась жена ведущего.

Блогера возмутило то, что мастер начала давать непрошеные советы и предлагать ей дополнительные услуги. На это девушка резко порекомендовала парикмахеру похудеть.

"Когда исчезнет у мастеров культура давать советы, о которых не спрашивали? Пришла просто помыть голову в салон. Сначала мастер сказала, что у меня сухие волосы. Я промолчала. Потом говорит: "Вам еще желательно подстричь концы". Я: "Я спрашивала у вас совет?". Она: "Ну я же мастер". Я: "А я диетолог и советую вам похудеть. Вам ок?" - пересказала историю Остапчук.

Напоследок, Катя посоветовала специалистам придерживать свои мысли при себе, особенно, если клиенты их не спрашивают:

"Мастера, пожалуйста, это лютый колхоз так делать. Такие советы можно давать только в двух случаях: их спрашивали или к вам записались на консультацию по поводу состояния волос".

