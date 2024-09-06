В начале сентября в интернете появилась информация про введение выплат детям войны, которая не соответствует действительности.

В соцсетях, а особенно в TikTok, распространяется информация о введении выплат детям войны. В многочисленных видео рассказывается о принятии закона, по которому дети будут получать ежемесячно 15 тысяч гривен государственной помощи.

Статус "дети войны" в Украине действительно есть. Однако информация о выплатах оказалась фейком. Подробнее читайте в нашей статье.

Выплаты детям войны - новый фейк в соцсетях

Центр противодействия дезинформации предупреждает о новом фейке. В роликах распространяется информация о том, что Верховная Рада якобы приняла Закон 4995 - ребенок войны может получить выплаты с помощью портала "Дія"

Видео дня

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Выплаты детям войны сейчас не предусмотрены ни одним нормативным актом.

Кто может получить статус "ребенок войны" в 2024 году

Статус ребенка войны все же существует, но называется по-другому - "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Об этом говорится в постанове Кабмина №268.

Согласно закону, получить такой статус могут дети, которые во время войны или из-за военных действий:

испытали физическое насилие или получили телесные повреждения, навредившие здоровью;

испытали сексуальное насилие;

были незаконно депортированы или похищены из Украины;

были привлечены к военным действия;

удерживались в плену;

испытали психологическое насилие, моральные и психологические страдания.

Основание для получения статуса должно быть подтверждено документально. Но это не касается шестого пункта - получения психологических травм. По словам начальника Сумской областной службы по делам детей Юрия Калиновского, каждый ребенок в Украине, а особенно в прифронтовых регионах, переживает психологическое насилие и это не нужно доказывать.

Статус ребенка войны можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи переселенцев - их дети были вынуждены покинуть дом, а значит получили психологическую травму.

Получить статус ребенка войны можно в службе по правам ребенка по месту жительства. А семьям, которые живут за границей, нужно отправлять письмо и пакет с документами в службу по месту происхождения. Подать заявление могут как родители и другие родственники, а также сам ребенок после достижения 14 лет.

Что дает статус "ребенок войны"

Как упоминалось ранее, выплат таким особам сейчас нет. На данный момент неизвестно, появится ли подобная денежная помощь в будущем и сколько будут платить детям войны.

В законе ничего не сказано про компенсации и денежную поддержку детей войны. Однако это не значит, что такой статус ничего не дает. Ребенок войны имеет право на бесплатное питание в школе. Возможно в будущем перечень льгот будет расширен.

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