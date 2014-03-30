ЦИК зарегистрировала 12 кандидатов в Президенты за день

В Центризбирком вчера пришла дюжина желающих возглавить страну, сообщает ТСН.

Первым был лидер коммунистов Петр Симоненко. Потом- активистка Майдана, врач Ольга Богомолец. Днем пришел Анатолий Гриценко.

Экс-министр обороны уверен, что страну должен спасать именно он. "Крым сдали. Вместе с оружием. Я не могу на это спокойно смотреть", - пояснил Гриценко.

После обеда подавать документы приехала экс-премьер Юлия Тимошенко. Ее сопровождали помощники, адвокат и дочь. К зданию ЦИК кандидат от "Батькивщины" зашла через черный ход. В победе, говорит, не сомневается, поскольку обещает избирателям европейское будущее.

Читайте такжеВ предвыборную гонку вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош и Дарт Вейдер"Люди, которые много лет меня поддерживали, молились за меня, когда я была в тюрьме, ожидали, что я приду к ним, и мы вместе изменим Украину", - объяснила Тимошенко.

Сразу за ней в избиркоме появился негласный фаворит гонки Петр Порошенко. Тоже только с партийного съезда, с полным пакетом документов и готовностью внести залог. "Задача номер один - обеспечение соборности нашего государства, единства. Не дать расколоть государство", - указал он свой приоритет.

Читайте такжеДарт Вейдер также решил стать президентом УкраиныЧитайте такжеПриняли заявку этого дня и от лидера "Свободы" Олега Тягнибока. Правда, подавал не лично - партия направила доверенное лицо.

В конце в ЦИК пришел и самый правый кандидат Дмитрий Ярош. "У нас достаточно широкая электоральная база. Все люди, которые хотят наведения порядка в государстве, могут голосовать за представителя "Правого сектора", - заверил он.

А самый неожиданный претендент на президентское кресло пришел регистрироваться под марш Мендельсона. Это Дарт Алексеевич Вейдер - кандидат от украинской интернет партии.

Обещать людям европейское будущее, говорит он, банально. Надо смотреть дальше, точнее - выше. "Интеграция в космос!", - предлагает он.

Завершится прием документов в ЦИК в воскресенье ровно в полночь.