Ровенский «Правый сектор» заявляет, что Сашка Билого убили сотрудники "Сокола"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в г. Ривне на пресс-конференции в помещении областного совета заявили активисты местного «Правого сектора», изложив свою версию гибели лидера «Правого сектора» в Западной Украине Музычко.

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По словам активистов, Музычко сегодня ночью был планомерно убит членами спецподразделения «Сокол».

«Никаких вызовов в милицию Сашку не было. Просто это было убийство, которое выполнило спецподразделение «Сокол», - говорит сотник Ривненского правого сектора Александр Пантюхов.

Как рассказали активисты, "Сашко отдыхал в кафе, которое находится недалеко от дома его родителей и где он часто бывал. Неожиданно члены спецподразделения открыли двери и сразу начали стрелять на поражение. Сашку прострелили ногу. Он начал убегать и уже во дворе его убили двумя выстрелами в сердце".

По словам руководителя Ривненского «Правого сектора» Романа Коваля, это убийство планировалось сразу после того, как в январе «Правый сектор» штурмом взял помещение Ривненской облгосадминистрации.

Тогда, как отметили активисты, они "думали, что Музычко попытаются убить силами российских диверсантов". Но сейчас представители "Правого сектора" в реализации этого плана (убийства Музычко) обвиняют министра внутренних дел Авакова.

Активисты ривненского «Правого сектора» заверили, что по поводу убийства Музычко будут обращаться к международному сообществу. Сдавать оружие после этого происшествия никто из них не будет и борьбу не прекратит.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Музычко написал на своей странице в соцсети: «Руководство Генпрокуратуры и МВД Украины приняло решение о моем физическом устранении или захвате и выдаче меня России для того, чтобы потом все свернуть на спецслужбы РФ. Для проведения этой операции уже создан спецотряд. Мы владеем на 100% достоверной информацией». Свое обращение Музычко просил считать официальным обращениям в СБУ Украины.

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Музычко «за убийство как минимум 20 пленных военнослужащих федеральных сил». Речь идет об участии Музычко в российско-чеченской войне. Музычко был личным охранником Джохара Дудаева и получил звание Героя Чечни. Его именем была названа одна из улиц Грозного.

Около 9 утра 25 марта сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области сообщил, что тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено сегодня ночью недалеко от села Бармаки вблизи Ривного. По предварительной версии милиции Музычко расстреляли неизвестные, которые приехали на трех микроавтобусах. Также было сообщено, что милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 УКУ (убийство).

Примерно в 10 часов первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов на брифинге сообщил, что Музычко (Сашко Белый), объявленный ранее в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецоперации подразделением «Сокол» на территории Ривненской области.

В МВД заметили, что «бойцы спецподразделения задержали охранников Александра Музычко, вооруженных автоматом Калашникова и пистолетом Макарова. Сам же он пытался уйти, при этом открыв огонь по работникам милиции. Один из бойцов спецподразделения был ранен. Правоохранители были вынуждены применить оружие, при этом ранив «Сашка Белого». Медики, прибывшие на место происшествия по вызову работников милиции, констатировали его смерть».

По словам Евдокимова, в действиях задержанных членов преступной группы усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 257 УКУ (бандитизм). Трех задержанных правоохранители увезли в Главное следственное управление МВД Украины.

Как сказал Евдокимов, члены устойчивой вооруженной преступной группы совершали уголовные правонарушения на территории Ривненской и нескольких других областей.

8 марта следователями было открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за хулиганство, а также за угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа. 9 марта Музычко был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а 12 марта он был объявлен в розыск.

По словам Евдокимова, Музычко скрывался, ездил с вооруженной охраной, менял места пребывания и продолжал заниматься противоправной деятельностью.