Комиссия ВР по подготовке языкового закона до 30 марта отчитается о работе - Кошулинский

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом заявил председатель комиссии, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, комментируя результаты сегодняшнего заседания комиссии.

По его словам, кворум на заседании состоялся, подетально обсуждались предложения.

«Сейчас идет процесс обсуждения «тела» закона и поправок, которые народные депутаты предоставили или которые еще поступают. Это только первые шаги в обсуждении, и надеюсь, что они будут максимально скорыми и эффективными», - сказал заместитель председателя парламента. При этом он высказал мнение, что нормы законопроекта будут широко обсуждаться общественностью.

«Проект документа с поправками будет направлен в Венецианскую комиссию», - сообщил Кошулинский.

Касаясь вопроса отсутствия на заседаниях комиссии некоторых народных депутатов, Кошулинский отметил, что ВР будет предложено рассмотреть вопрос об «эффективности или неэффективности работы комиссии», «ввиду присутствия и отсутствия ее членов, которые, к величайшему сожалению, иногда избегают работы, из-за чего исчезает возможность в полной форме и в полном содержании проводить обсуждение». «Я доложу это председателю Верховной Рады Украины и, наверное, выйду с этим предложением к народным депутатам Украины», - сказал он.

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Впрочем, по словам Кошулинского, у комиссии, в соответствии с постановлением ВР, еще есть время для работы - до 30 марта.

«В соответствии с 30-м числом этого месяца работа комиссии будет продолжаться. 30 марта мы закончим работу в любой форме или не закончим. Тогда мы доложим Верховной Раде о состоянии и качестве работы всех членов комиссии», - сказал Кошулинский.

Он напомнил, что за основу при наработке новой редакции закона взят проект Закона «О порядке применения языков в Украине», разработанный группой экспертов под председательством экс-президента Леонида Кравчука. Хотя этот документ не идеальный, отметил Кошулинский, но является наиболее компромиссным из тех, которые рассматривались.

Комиссия продолжит свою работу 27 марта.