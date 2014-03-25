Яценюк на бутылке водки объяснил, как делается бандитский бизнес

25 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал о преступных схемах по продаже фальсифицированной водки, в которых принимали участие представители прошлой власти, передает корреспондент ТСН. Об этом пишет ТСН.ua.

Яценюк принес на заседание даже наглядный пример - бутылку фальсифицированной водки, с продажи которого ни одна гривна налога не попала в бюджет.

"Замечательная бутылка водки, она продается по минимальной установленной государством цене. Она не может стоить дешевле, поскольку это минимальные затраты. Но, открываешь эту бутылку - и видишь под крышкой 5 грн. Это деньги, которые не попали в бюджет. Из этой бутылки не заплачено ни одной гривны налога. Системный бандитский бизнес по розливу водки исчисляется не десятками, а сотнями миллионов долларов США", - пояснил Яценюк.

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Премьер распорядился открывать уголовные дела против всех граждан, задействованных в этой и другой преступных схемах. То же распоряжение Яценюка касается и так называемых "налоговых ям", в которых были задействованы представители высшего звена бывшего правительства Украины.

Напомним, Арсений Яценюк предлагает отказаться от использования акцизных марок в Украине и ввести электронный учет подакцизных товаров.