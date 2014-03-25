Обама угрожает России новыми санкциями

Президент США Барак Обама назвал Россию «региональной силой, которая угрожает некоторым своим соседям. Но это не проявление силы, а проявление слабости», сообщает Голос Америки.

Как отмечает издание, выступая на пресс-конференции в Гааге, Обама заметил: «Я не интересуюсь мотивацией президента Путина – этому есть разные объяснения, – а больше заинтересован в его действиях».

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Обама подчеркнул, что интерес России к Украине и исторические связи между Россией и Украиной не оправдывают действий Москвы в отношении Украины, в частности аннексии Крыма. Он также выразил обеспокоенность дальнейшими действиями России в отношении Украины и предупредил, что Россию могут ожидать дополнительные санкции, которые «могут оказать негативное воздействие на мировую экономику, но намного более серьезно ударят по России».

Обама напомнил, что пока введены в действие санкции в отношении отдельных лиц и одного банка, но если Россия «пойдет дальше» в Украине, то могут быть введены в действие более широкие санкции, целью которых станут «сектора российской экономики».

«Все понимают, что мы должны защищать ключевые принципы (международного права), которые гарантируют мир и благополучие в Европе», – сказал президент США.

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Он призвал Россию действовать ответственно и соблюдать международные правила. Он подчеркнул, что намерен делать ставку на дипломатию.

«Мы не будем вести войну с Россией, – заметил Обама. – Но это не значит, что Россия не будет изолирована. Россия сегодня намного более изолирована, чем пять лет назад во время войны с Грузией».

Комментируя высказывание бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, который сказал, что «Россия – главный геополитический соперник Америки», Обама отметил: «Америка сталкивается со многими вызовами. Россия – региональная сила, которая угрожает некоторым своим соседям. Но это не проявление силы, а проявление слабости. В Украине у России было невероятное влияние. Когда мы говорим о наших соседях, нам не надо вторгаться на их территорию, чтобы защитить свои интересы. Действия России не представляют угрозы номер один безопасности США. Я намного более серьезно отношусь к тому, что ядерное оружие окажется на Манхэттене».