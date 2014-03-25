В Кремле заявили, что РФ решит сама - смогут ли украинские военные покинуть Крым с оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ будет решать, смогут ли украинские военные покинуть Крым с оружием.
В Кремле заявили, что Министерство обороны РФ будет решать, смогут ли украинские военнослужащие покинуть аннексированный Крым с оружием.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ИТАР-ТАСС.
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По его словам, украинские военные могут свободно выйти с территории Крыма, «но с оружием или нет - будет решать Минобороны».
При этом Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обязательно посетит Крым, но не в ближайшее время. В ближайшем рабочем графике президента России поездки в Крым или Севастополь не значится, уточнил он.
«Нет, пока таких планов нет», - заявил Песков.
«Но со временем посетит, конечно», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, на заседании парламента на то время и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что вчера во второй половине дня в ходе разговора начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Михаила Куцина с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым была достигнута договоренность относительно выведения украинских воинских частей из Крыма в полном составе “с вооружением на штатной основе”.
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Справка УНИАН. 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.