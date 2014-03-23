Минобороны: Украинские командиры, взятые в плен в Крыму, будут освобождены
18:57, 23 марта 2014Политика
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Украинские командиры, взятые в плен в Крыму, будут освобождены обязательно, а решение о передислоцировании войск будет принято в ближайшие часы.
Минобороны: Пленных в Крыму украинских командиров будет уволен
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о.министра обороны Игорь Тенюх.
«Мы освободим наших командиров обязательно, - сказал Тенюх. - Решение (о передислоцировании войск - УНИАН) будет официально озвучено. Оно будет озвучено в ближайшие часы».Читайте такжеВ Крыму российские оккупанты захватили уже трех командиров украинских военных частей
При этом министр подчеркнул, что он находится в постоянном диалоге с министром обороны Российской Федерации, но это не приносит результата.
«Я с министром обороны РФ Шойгу не раз выходил на связь. Они говорят, что это не их военные, они не знают, что там делается, что это какая-то самооборона. Это смешно слушать», - сказал Тенюх.
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