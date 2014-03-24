Оккупанты используют женщин и детей как «живой щит» при штурме военных объектов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время прямого включения сообщил руководитель Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

“В ходе конфликтных ситуаций наши визави используют довольно специфические методы давления на украинский военный персонал. В частности, при штурме базы в поселке Новоозерное с целью захватить воинскую часть российские военнослужащие использовали «живой щит» — женщин и детей, которые живут в этом поселке, и фактически за их спинами прорвали оборону части и захватили ее”, - сказал Селезнев.

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Также он добавил, что напряженной остается ситуация с семьями украинских военнослужащих в Крыму.

“Есть напряженность. Люди переживают, не знают, что будет завтра. Ситуация продолжает быть напряженной”, - сказал он.