Посол Украины в Великобритании: В 1954 году Украина спасла Крым, экономика которого была уничтожена войной

Об этом говорится в комментарии Хандогия , обнародованном в газете Times, сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Великобритании.

По словам дипломата, такая просьба Кремля была обусловлена чисто экономическими проблемами.

«В конце 1953 года в Крыму было только три хлебных магазина, 18 мясных, восемь молочных и только два магазина, где продавали текстиль. Даже сейчас Крымский полуостров, как и раньше, в значительной степени субсидируется Украиной. Из континентальной Украины поступает 85 процентов пресной воды, 80 процентов электроэнергии, и 65 процентов газа для нужд населения и предприятий полуострова. Около 70 процентов туристов, посещающих Крым - украинцы», - отметил посол.

Хандогий подчеркнул, что с юридической точки зрения передача Крыма и Севастополя Украине в составе Советского Союза была выполнена безупречно в традициях советского партийного руководства.

«Не существует ни одного документального подтверждения того, что Никита Хрущев играл важную личную роль в этом процессе. «Крымский вопрос» прошел все необходимые этапы и был единогласно одобрен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Передача Крыма и Севастополя Украине окончательно была закреплена в соответствующем Законе от 24 апреля 1954 года Верховным Советом Советского Союза - единственным органом, уполномоченным принимать такие решения», - говорится в письме посла в редакции газеты.Читайте такжеРоссия приняла Крым в свой состав: ключевые заявления Путина

Как сообщал УНИАН, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что когда после развала СССР Крым оказался в Украине, в РФ поняли, что ее ограбили. Об этом Путин сказал в ходе обращения к Федеральному собранию о незаконном присоединении Крыма к РФ.

По словам Путина, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал Украине Крым с «нарушениями действующих даже конституционных норм».

«После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, были включены в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учета национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток Украины. А в 1954 году вышло решение о передаче в ее состав и Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично председатель Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало - стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий в Украине в 30-е годы - пусть с этим разбираются историки», - сказал Путин.

«Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действующих даже конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчик…», - сказал Путин.