Российские оккупанты забросали украинский корвет боевыми гранатами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков. Он привел несколько примеров.

“Вчера была совершена попытка проникновения на административную территорию аэродрома “Бельбек”. Нападение было остановлено путем применения оружия: было сделано предупредительные выстрелы военнослужащими Вооруженных Сил Украины. И таким образом эта попытка была пресечена. Также продолжаются и другие агрессивные действия со стороны российских военнослужащих. Например, рядом с ботом корвета “Тернополь” периодически ходит буксир Черноморского флота РФ, из которого бросают боевые гранаты под борт корабля, от которых он испытывает повреждений. Постоянно звучат угрозы штурма корабля”, - сказал заместитель министра.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими войсками Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принимал в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

17 марта министр обороны Игорь Тенюх заявил, что руководство Вооруженных Сил Украины договорился с россиянами о перемирии до 21 марта.

Он объяснил, это означает, что со стороны российских военных в Крыму не происходит блокировки украинский частей, а украинские части смогут пополнить свои запасы. “Остановлено провокационные штурмы, провокационные давления на военнослужащих, Военно-морских сил и Воздушных Вооруженных сил Украины”, - сказал министр обороны.

Также он добавил, что на 17 марта в Крыму находится 21 тысяча 600 военнослужащих Российской Федерации.

Однако, уже 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Сергея Какурин, который находился на наблюдательной башни автопарка части. Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.

Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.