Турчинов: Заложников в Крыму должны освободить уже этой ночью
01:43, 20 марта 2014Политика
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Заложники, захваченные в Крыму, должны быть освобождены уже этой ночью.
Освобождение заложников ожидается уже этой ночью
Об этом сообщила пресс-служба и.о. президента Александра Турчинова.
"По информации, имеющейся у украинской стороны, в 21:00 начался переговорный процесс по освобождению всех заложников, которых захватили российские военные и представители самопровозглашенной власти Крыма", - сказано в сообщении.
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"Освобождение заложников ожидается уже этой ночью", - подчеркнули в пресс-службе.
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