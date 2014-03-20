Турчинов: Заложников в Крыму должны освободить уже этой ночью

Об этом сообщила пресс-служба и.о. президента Александра Турчинова.

"По информации, имеющейся у украинской стороны, в 21:00 начался переговорный процесс по освобождению всех заложников, которых захватили российские военные и представители самопровозглашенной власти Крыма", - сказано в сообщении.

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"Освобождение заложников ожидается уже этой ночью", - подчеркнули в пресс-службе.