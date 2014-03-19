Мирошниченко уверяет, что не бил Пантелеймонова

02:44, 19 марта 2014
Политика
5 0

"Свободовец" Игорь Мирошниченко заявил, что в разговоре с временным руководителем Национальной телекомпании Украины Александром Пантелеймоновым он и его коллеги не применяли физической силы.

пантелеймонов / 1tv.com.ua

Об этом народный депутат сказал в комментарии "Радио Свобода".

По словам Мирошниченко члена парламентского комитета по вопросам свободы слова, они выразили Пантелеймонову "все, что о нем думают".

Депутат-"свободовец" утверждал, что после получения от временного руководителя НТКУ заявления об отставке, Пантелеймонова "выпустили на улицу" и тот без проблем поехал на машине, куда захотел.

Читайте такжеЯценюк назвав неприпустимими дії народних депутатів в НТКУ

По мнению Мирошниченко, Пантелеймонов не имеет права возглавлять государственное телевидение Украины, потому что "служил Путину и российской пропаганде" и "иначе, как шабашем в прямом эфире в течение всего дня, то, что показывал Первый национальный, назвать нельзя" (Мирошниченко имел в виду показ государственным телевидением Украины празднования в России по поводу "возвращения" Крыма).

"И это происходило в то время, как от действий российских оккупантов погибают украинцы", - подчеркнул Игорь Мирошниченко.

Вместе с тем депутат-"свободовец" напомнил о том, как во время событий на Майдане НТКУ дезинформировала своих зрителей и как на этом канале свирепствовала цензура.

Напомним, депутаты от ВО "Свобода" силой заставили и. о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении. Свои действия они зафиксировали на видео.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter