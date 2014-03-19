Мирошниченко уверяет, что не бил Пантелеймонова

Об этом народный депутат сказал в комментарии "Радио Свобода".

По словам Мирошниченко члена парламентского комитета по вопросам свободы слова, они выразили Пантелеймонову "все, что о нем думают".

Депутат-"свободовец" утверждал, что после получения от временного руководителя НТКУ заявления об отставке, Пантелеймонова "выпустили на улицу" и тот без проблем поехал на машине, куда захотел.

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По мнению Мирошниченко, Пантелеймонов не имеет права возглавлять государственное телевидение Украины, потому что "служил Путину и российской пропаганде" и "иначе, как шабашем в прямом эфире в течение всего дня, то, что показывал Первый национальный, назвать нельзя" (Мирошниченко имел в виду показ государственным телевидением Украины празднования в России по поводу "возвращения" Крыма).

"И это происходило в то время, как от действий российских оккупантов погибают украинцы", - подчеркнул Игорь Мирошниченко.

Вместе с тем депутат-"свободовец" напомнил о том, как во время событий на Майдане НТКУ дезинформировала своих зрителей и как на этом канале свирепствовала цензура.

Напомним, депутаты от ВО "Свобода" силой заставили и. о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении. Свои действия они зафиксировали на видео.