Украина может адекватно ответить на российскую агрессию на материке - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема во время брифинга в Кабинете министров.

“Мы смогли возродить украинское войско, мы способны ответить агрессору, если он будет совершать действия на континентальной части Украины. Уже есть соответствующие поручения и Министерству обороны, и внутренним войскам, и мы не позволим агрессору продвигаться дальше на территорию Украины”, - заверил первый вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооружены люди без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь. А в Кремле было подписано соглашение о приеме в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом, и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.