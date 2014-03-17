Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор оккупантам - Тенюх

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Игорь Тенюх.

“Что касается восточных границ, там сконцентрировано до 60 тысяч военнослужащих Российской Федерации. В соответствии с такой ситуацией Вооруженные силы Украины приведены в готовность. На сегодняшний день на восточных границах Вооруженные силы Украины заняли свои районы и они уже готовы к выполнению тех приказов, когда будет принято то или другое решение политическим руководством Украины. То есть на севере, востоке и на юге Вооруженные силы Украины за это короткое время возобновили все необходимы ресурсы и готовы к выполнению задач", - сказал Тенюх.

Вместе с тем министр не назвал точную цифру украинских военнослужащих, которые сосредоточены вдоль украино-российской границы.

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“Относительно частичной мобилизации в соответствии с планом учений, которые начали Вооруженные силы Украины 3 марта, это как раз один из тех элементов, необходимых для приведения Вооруженных сил в полную готовность. Те части, которые должны были быть доукомплектованы - они доукомплектованы”, - сказал Тенюх.

Также он сказал, что Вооруженных сил Украины достаточно для того, чтобы выполнить задачу.

“За эти две недели Вооруженные силы выполнили чрезвычайно большой объем задач”, - сказал Тенюх.

Кроме того он выразил уверенность, что Крым останется украинской территорией: “Крым был, есть и будет нашей украинской территорией и военные, которые находятся там, будут стоять. Весь мир с нами и этот вопрос будет решен мирным дипломатическим путем. Но в случае необходимости Вооруженные силы свою задачу выполнят”.