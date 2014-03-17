Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор оккупантам - Тенюх
Вооруженные Силы Украины за короткое время восстановили необходимые ресурсы и в случае необходимости готовы дать отпор российским оккупантам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Игорь Тенюх.
“Что касается восточных границ, там сконцентрировано до 60 тысяч военнослужащих Российской Федерации. В соответствии с такой ситуацией Вооруженные силы Украины приведены в готовность. На сегодняшний день на восточных границах Вооруженные силы Украины заняли свои районы и они уже готовы к выполнению тех приказов, когда будет принято то или другое решение политическим руководством Украины. То есть на севере, востоке и на юге Вооруженные силы Украины за это короткое время возобновили все необходимы ресурсы и готовы к выполнению задач", - сказал Тенюх.
Вместе с тем министр не назвал точную цифру украинских военнослужащих, которые сосредоточены вдоль украино-российской границы.
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“Относительно частичной мобилизации в соответствии с планом учений, которые начали Вооруженные силы Украины 3 марта, это как раз один из тех элементов, необходимых для приведения Вооруженных сил в полную готовность. Те части, которые должны были быть доукомплектованы - они доукомплектованы”, - сказал Тенюх.
Также он сказал, что Вооруженных сил Украины достаточно для того, чтобы выполнить задачу.
“За эти две недели Вооруженные силы выполнили чрезвычайно большой объем задач”, - сказал Тенюх.
Кроме того он выразил уверенность, что Крым останется украинской территорией: “Крым был, есть и будет нашей украинской территорией и военные, которые находятся там, будут стоять. Весь мир с нами и этот вопрос будет решен мирным дипломатическим путем. Но в случае необходимости Вооруженные силы свою задачу выполнят”.