Люди в камуфляжной одежде усилили охрану ВР
10:26, 17 марта 2014Политика
0 0
Причины усиления охраны парламента никто не объясняет.
Люди в камуфляжной форме усилили охрану Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, эти люди заявляют, что они - Самооборона.
Читайте такжеСегодняшнее голосование в ВР показало, кто поддерживает Путина - Томенко
При этом никто не объясняет причины усиления охраны парламента.
Также по непонятным причинам представители Самообороны проверяют у первого подъезда здания ВР удостоверения сотрудников СМИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter