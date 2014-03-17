Люди в камуфляжной одежде усилили охрану ВР

10:26, 17 марта 2014
Политика
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Причины усиления охраны парламента никто не объясняет.

Люди в камуфляжной форме усилили охрану Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, эти люди заявляют, что они - Самооборона.

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При этом никто не объясняет причины усиления охраны парламента. 

Также по непонятным причинам представители Самообороны проверяют у первого подъезда здания ВР удостоверения сотрудников СМИ.

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