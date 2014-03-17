В сети показали дом нового начальника Департамента борьбы с экономической преступностью МВД

Фото одного из львовских имений семейства Писных выложила на своей странице в социальной сети "Фейсбук" активистка Yulia Kadubets.

"Знакомьтесь,такая небольшая избушка во Львове, можно сказать в самом лесу, которая принадлежит семье Василия Писного. Василий Писный, известный в определенных кругах по прозвищу «Антибиотик», при новой власти возглавил Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Этот домик, это маленькая частичка имущества, а есть еще один, роскошный в курортной зоне смт. Брюховичи, а есть еще в центре Львова, возле театра им. М. Заньковецкой отельчик "Натали 18", подаренный любимой доченьке на совершеннолетие. Это то, о чем я знаю, живя в одном районе Львова с семейством Писных", - написала Юлия.

"Я не завидую, я спрашиваю откуда такие деньги у милиционера, если верить данным декларации об имуществе и доходах В.Писного как кандидата в народные депутаты Украины, поданной им в ЦИК в прошлом году, общая сумма его совокупного дохода в 2011 г. составила всего 50 тыс. 401 грн., из них 41 тыс. 995 грн. - заработная плата, прочие выплаты и вознаграждения. У меня годовой доход в 2011 году был значительно выше, но даже до собственной квартиры не дорабатала...", - отметила активистка.