'Это точно не давление': Зеленский возмутился попытками отменить санкции против России

Владимир Зеленский выступил категорически против снятия санкций с агрессора.

На Россию нужно давить: она передает информацию об атаках на американские и английские базы на Ближнем Востоке, а снятие санкций с РФ – это точно не давление, заявил президент Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, во время общения с журналистами через ZOOM он также подчеркнул, что Россия "ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, английские, американо-английские базы и т. д.", поэтому нельзя снимать с нее санкции.

"Кто кому помогает? На агрессора нужно давить. А здесь снятие санкций – это точно не давление. Получается так, честно говоря, странно: снимаются санкции, а агрессор передает информацию", – сказал Зеленский.

Он привел пример данных разведки, согласно которым российские спутники проводили съемку военных объектов США в регионе Ближнего Востока в интересах Ирана:

"24 марта они сняли совместную американо-британскую базу на острове Чагос в Индийском океане. Далее они сняли международный аэропорт Кувейта и часть территории нефтяного промысла на базе месторождения Большого Бургана. 25 марта – авиабаза "Принц Султан" в Саудовской Аравии".

Как сообщал УНИАН, Зеленский отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот обвинил украинского лидера во "лжи". Зеленский подчеркнул, что никогда не говорил, что США на него давят.

"Что касается американской стороны или госсекретаря, знаете, как говорят: большая часть айсберга не видна, да? Так поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно. Можно формулировать по-разному", – подчеркнул глава государства.

При этом он объяснил, что происходит на дипломатическом треке и когда именно американцы обещают предоставить Украине гарантии безопасности.

