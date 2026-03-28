Туда не заходят даже верблюды: ученые нашли доисторическое кладбище в Сахаре

В глубине пустыни Сахара находятся сотни древних человеческих скелетов, которые лежат там уже тысячи лет. Группы археологов отправились на это место и выяснили, кому же принадлежали останки.

Тамошняя местность, под названием Тенере, отличается суровым ландшафтом. Кочевнические легенды называют этот регион "местом, куда боятся заходить верблюды", и эта репутация вполне заслужена. Помимо ослепляющих песчаных бурь и палящей жары в 49°C, территория обширна, бесплодна и в основном лишена дорог, пишет Iflscience.

Чем примечателен Тенере

Несмотря на опасности, ученых привлекал Тенере с 1950-х годов, поскольку он расположен над одним из самых богатых месторождений динозавров в Африке.

В 2000 году группа под руководством палеонтолога Пола Серено из Чикагского университета отправилась в дюны в поисках доисторических животных. Серено уже был известен открытием ряда новых видов динозавров в этом регионе в течение 1990-х годов. Но тогда его команда наткнулась на останки людей, а также на осколки керамики, бусы, наконечники стрел и другие каменные артефакты.

"Все это просто лежало на песке. куда ни посмотришь", - прокомментировал Серено эту находку.

Это место стало известно как Гоберо. В ходе дальнейших раскопок стало очевидно, что это кладбище содержало около 200 человеческих скелетов, а также тысячи артефактов. Некоторые из самых древних останков датируются примерно 8000 годом до н. э., хотя кладбище использовалось на протяжении тысяч лет.

Наличие кладбища в пустыне Тенере, одной из самых труднодоступных частей Сахары, кажется крайне необычным в XXI веке. Однако его необычное местоположение становится более понятным, если учесть, что оно было основано в эпоху "Зеленой Сахары", когда муссоны превратили пустыню в пышный ландшафт с озерами, бегемотами и крокодилами.

Особенности Сахары

Сахара находится под влиянием циклической трансформации, которая меняет климат от засушливого к влажному примерно каждые 21 тыс. лет. Последний период, когда Сахара была зеленым лесом, произошел между 15 000 и 5 000 лет назад, как раз в то время, когда возник Гоберо. На протяжении части этого периода Гоберо располагался рядом с огромным пресноводным озером, обеспечивая людей, оказавшихся здесь, водой, рыбой и средствами к существованию.

Кто жил в Гоберо

Но на протяжении этого периода климат Сахары колебался – и эта закономерность отражена в человеческих культурах, живших в Гоберо. Примерно в 7700 году до н. э. это место заняли охотники-рыболовы, которые основали старейшее известное кладбище в Сахаре, но были вынуждены покинуть его из-за тысячелетней засухи между 6200 и 5200 годами до н. э. Когда дожди наконец вернулись, их место заняла другая группа. Однако и их время было прервано, когда около 5000 лет назад Сахару охватила засуха.

Эти две группы не только имели разные культуры, но и отличались поразительными физическими особенностями. Первые были крепкими и мощными, в то время как вторые были заметно стройными. И все же, каким-то образом, обе группы выбрали одну и ту же землю для захоронения своих умерших.

"На первый взгляд, трудно представить себе две более биологически разные группы людей, хоронящих своих умерших в одном и том же месте. Самая большая загадка заключается в том, как им, похоже, удалось это сделать, не потревожив ни одной могилы", - прокомментировал член исследовательской группы Крис Стояновски, биоархеолог из Университета штата Аризона.

Какие тайны может хранить Сахара

Возможно, Гоберо - это только начало истории. Сахара - это постоянно меняющийся ландшафт дюн, по размерам почти равный континентальной территории США, и большая ее часть никогда не была изучена. Если такое необычное место, как Гоберо, могло оставаться неоткрытым тысячелетиями, пока его не обнаружили охотники за динозаврами, то пустыня почти наверняка хранит еще больше секретов.

