США направили тысячи морских пехотинцев на Ближний Восток

Военное судно класса "Америка" доставило крупную группировку морских пехотинцев и авиацию в зону ответственности Центрального командования США, сообщает Центральное командоване США на Ближнем Востоке в соцсети Х.

Пришедшее судно – флагман десантной группы "Триполи", оснащённый авиацией, тактическими средствами и личным составом. По данным источников, на борту находятся около 3,5 тысяч моряков и морских пехотинцев.

"Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 березня", – говорится в публикации.

Прибытие этой группировки происходит на фоне продолжающегося конфликта в регионе и активного участия американских вооружённых сил в операциях против Ирана.

Помимо личного состава, согласно сообщения, на корабле находятся транспортные и ударные авиационные средства, что расширяет возможности сил США в обеспечении воздушной поддержки и быстрого реагирования в регионе.

Ранее также сообщалось о планах переброски на Ближний Восток подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки для выполнения задач безопасности и поддержки операций.

Планы США на дальнейшие действия в Иране

Ранее сообщалось, что США могут отправить дополнительные 10 тысяч военных на Ближний Восток в ближайшие несколько дней. По информации экспертов, в случае, если это произойдет, то США значительно увеличат количество личного состава в регионе, и это будет свидетельствовать о том, что Вашингтон готовит наземную операцию в Иране.

Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет якобы успешные переговоры с Ираном о завершении войны.

Кроме того, у США есть "веские признаки" того, что Иран можно убедить в отсутствии лучшей альтернативы, кроме принятия условий США для прекращения войны, заявил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. Несмотря на публичные заявления США, иранские официальные лица ясно дали понять, что заинтересованы в переговорах. Но они до сих пор не дали окончательного ответа на предложение провести встречу на высоком уровне с США в ближайшие дни.

