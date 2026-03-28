Армия РФ наращивает штурмы под Покровском: в ВСУ раскрыли, где хотят прорваться оккупанты

Враг активизировал свои действия по всей зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ.

В Покровской агломерации основные усилия россияне направляют на продвижение в районах Гришиного и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

В сообщении говорится, что враг активизировался по всей полосе ответственности подразделения. При этом штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

"Силы обороны в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ отражают ежедневные атаки на Гришино. В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в Гришино", – рассказали в подразделении.

Между тем, отмечается, на северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

"На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1 корпусом НГУ "Азов"", - сообщили военные.

Они отметили, что растет применение КАБ и ударных БПЛА во всей Покровской агломерации. Кроме того, противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил.

"Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника. В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда", – сообщили в подразделении.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, согласно данным украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, оккупанты добились успеха в Донецкой области. В частности, враг продвинулся вблизи Васюковки и Федоровки Второй.

Накануне мы писали, что на Покровском направлении россияне пытаются создать котел. Впрочем, офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" Рамзан считает, что у россиян ничего не получится, потому что они "пытаются сделать это где-то полгода", однако Силы обороны их сдерживают.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала контрнаступательных действий Силы обороны освободили на юге около 470 кв. км, уничтожив более 11 тысяч захватчиков.

