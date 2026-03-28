Самый простой рецепт пасты с помидорами из сериала 'С любовью, Меган'

Бывшая актриса и жена принца Гарри Меган Маркл раскрыла рецепт своего "любимого в семье" ужина, который обожают даже ее дети, пишет Business Insider.
Рецепт стал настоящим хитом после выхода первого эпизода шоу "С любовью, Меган" на Netflix.
Главная фишка – использование только одной кастрюли или глубокой сковороды, где макароны варятся вместе с овощами, создавая соус благодаря собственному крахмалу.
Ингредиенты:
Спагетти – 1 упаковка;
Помидоры – 450–500 г;
Чеснок – 2 зубчика;
Оливковое масло – ¼ стакана;
Лимон – 1 шт (понадобится только цедра);
Зелень – пару стеблей мангольда и несколько горстей капусты кале;
Тертый сыр пармезан – примерно ¼ стакана;
Специи – соль и красный перец;
Пошаговое приготовление:
Подготовка основы: Разрежьте помидоры пополам. В глубокую сковороду или казан (пока еще выключенный) добавьте помидоры, измельченный чеснок и оливковое масло. Посыпьте солью и тщательно перемешайте деревянной ложкой прямо на столешнице.
Добавление пасты: Выложите спагетти прямо на помидоры. Натрите сверху цедру целого лимона.
Термическая обработка: Вскипятите воду в чайнике. Залейте пасту кипятком так, чтобы вода едва покрывала макароны (около 3,5 стакана). Накройте крышкой, поставьте на средний огонь и дайте кипеть около 5 минут.
Зелень: Пока паста варится, нарежьте мангольд и порвите руками капусту кале.
Смешивание: Когда паста начнет размягчаться, убавьте огонь. Добавьте всю зелень. Сначала макароны могут слипаться, но при помешивании они разъединятся.
Финальный штрих: Продолжайте варить на слабом огне еще несколько минут, пока вода не превратится в крахмалистый соус. Добавьте тертый пармезан – это поможет соусу загустеть и приобрести нежно-оранжевый цвет.
Подача: Приправьте щепоткой соли и красным перцем по вкусу.
