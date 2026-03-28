Самый простой рецепт пасты с помидорами из сериала 'С любовью, Меган'

Блюдо готовится в одной кастрюле и занимает всего несколько минут.

Бывшая актриса и жена принца Гарри Меган Маркл раскрыла рецепт своего "любимого в семье" ужина, который обожают даже ее дети, пишет Business Insider.

Рецепт стал настоящим хитом после выхода первого эпизода шоу "С любовью, Меган" на Netflix.

Главная фишка – использование только одной кастрюли или глубокой сковороды, где макароны варятся вместе с овощами, создавая соус благодаря собственному крахмалу.

Ингредиенты:

Спагетти – 1 упаковка;

Помидоры – 450–500 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Оливковое масло – ¼ стакана;

Лимон – 1 шт (понадобится только цедра);

Зелень – пару стеблей мангольда и несколько горстей капусты кале;

Тертый сыр пармезан – примерно ¼ стакана;

Специи – соль и красный перец;

Пошаговое приготовление:

Подготовка основы: Разрежьте помидоры пополам. В глубокую сковороду или казан (пока еще выключенный) добавьте помидоры, измельченный чеснок и оливковое масло. Посыпьте солью и тщательно перемешайте деревянной ложкой прямо на столешнице.

Добавление пасты: Выложите спагетти прямо на помидоры. Натрите сверху цедру целого лимона.

Термическая обработка: Вскипятите воду в чайнике. Залейте пасту кипятком так, чтобы вода едва покрывала макароны (около 3,5 стакана). Накройте крышкой, поставьте на средний огонь и дайте кипеть около 5 минут.

Зелень: Пока паста варится, нарежьте мангольд и порвите руками капусту кале.

Смешивание: Когда паста начнет размягчаться, убавьте огонь. Добавьте всю зелень. Сначала макароны могут слипаться, но при помешивании они разъединятся.

Финальный штрих: Продолжайте варить на слабом огне еще несколько минут, пока вода не превратится в крахмалистый соус. Добавьте тертый пармезан – это поможет соусу загустеть и приобрести нежно-оранжевый цвет.

Подача: Приправьте щепоткой соли и красным перцем по вкусу.

Ранее УНИАН делился рецептом сочных картофельных котлет, которые невозможно отличить от мясных.

Вас также могут заинтересовать новости: