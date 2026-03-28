Ученые объяснили, почему огурец постоянно движется

Хотя Аристотель в свое время заявлял, что растения неподвижны, современная наука полностью опровергает это.

Для большинства из нас огурец – это привычный продукт, однако ученые подчеркнули: этот организм является одним из самых динамичных в растительном мире. История изучения огурца как "подвижной лианы" началась еще в XIX веке с работ Чарльза Дарвина, который был буквально очарован способностью побегов к непрерывному вращению.

Дарвин заметил, что верхушки огурца совершают постоянные круговые движения, описывая траекторию диаметром от 30 до 50 сантиметров, пишет JSTOR Daily. Это позволяет усикам "прощупывать" пространство и находить любую опору в радиусе досягаемости. Великий натуралист фиксировал эти пространственные траектории в своих эскизах, которые легли в основу его бестселлера "О движениях и повадках лазящих растений".

Однако даже он не смог дать точное механическое объяснение тому, как именно усики закручиваются при контакте с поверхностью.

Разгадка через 150 лет

Тайна оставалась нераскрытой более полутора веков, пока команда физиков мягкой материи не взялась за поиск ответа. В исследовании, опубликованном в журнале Science, группа ученых разъяснила, что усики огурца содержат внутреннюю волокнистую ленту из специализированных клеток. При сокращении они заставляют придаток мгновенно закручиваться в спираль.

Этот сложный процесс биологи называют тигмотропизмом – способностью растения менять направление роста в ответ на физический стимул (прикосновение). Именно этот механизм позволяет огурцу буквально "карабкаться" вверх к солнечному свету. Как предположил Дарвин, такая стратегия увеличивает репродуктивную пригодность растения, позволяя листьям получать максимум энергии из воздуха и света.

Глобальное движение сквозь тысячелетия

Помимо физического перемещения по поверхностям, огурец продемонстрировал поразительную глобальную мобильность. Возникнув в предгорьях Гималаев более 3000 лет назад, растение сумело "завоевать" все континенты. Исследователи отметили, что тяга людей к освежающим свойствам огурца превратила его в ценный товар, который распространился по миру быстрее, чем любая другая лиана.

Аристотель некогда утверждал, что "растения не имеют движения", поскольку они закреплены в земле. Однако биология огурца активно опровергает этот афоризм, доказывая, что перед нами – сложная, динамичная и постоянно движущаяся система, способная адаптироваться к окружающей среде с поразительной точностью.

