В Украине готовят систему штрафных баллов для водителей: как она будет работать

По словам народного депутата, такая система уже работает в разных странах Европы.

Уже в этом году в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко. За определенное количество нарушений человека будут лишать водительского удостоверения.

Чиновник выразил надежду, что соответствующий законопроект будет принят уже в этом году. Он отметил, что некоторые водители могут превышать скорость по 10-20 раз в день, и это все фиксируют либо дорожные камеры, либо сотрудники патрульной полиции. Водители оплачивают полученные штрафы, однако продолжают нарушать правила, добавил Крейденко.

"Если мы вводим эту систему штрафных баллов, то водители получают за каждое нарушение правил дорожного движения определенный балл. Если, например, до 15 баллов они наберут за различные виды нарушений в течение года, то у них забирается водительское удостоверение, они идут снова сдают экзамены, учатся водить культурно правильно в соответствии с требованиями, и только потом они имеют возможность вернуть эти права обратно", – пояснил народный депутат.

По его словам, подобная система уже работает в США, а также в Германии, Франции и Польше. Крейденко говорит, что она показала определенные результаты и поможет "напугать" водителей, чтобы они воздерживались от нарушений ПДД.

Штрафы для водителей в Украине

В Украине в 2025–2026 годах действуют два основных штрафа за превышение скорости. За превышение более чем на 20 км/ч водитель должен заплатить 340 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

В то же время, если оплатить полученный штраф в течение 10 банковских дней, то сделать это можно со скидкой в 50%. Общий срок оплаты штрафа составляет 30 дней.

С недавнего времени в приложении "Дія" отображаются и штрафы за неправильную парковку. Услугу уже запустили в 7 городах Украины, впоследствии проект будет расширен на другие населенные пункты. Сейчас такие штрафы в приложении могут увидеть во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

