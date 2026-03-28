В одной из областей Украины произошло землетрясение (карта)

Природный катаклизм произошел сегодня вечером.

28 марта в 19:50 Главным центром специального контроля (ГЦСК), осуществляющим мониторинг геофизических явлений на территории Украины, было зарегистрировано землетрясение в Полтавской области.

Об этом сообщили в самом Центре. В ГЦСК добавили, что землетрясение произошло на территории Мачуховской территориальной общины.

Отмечается, что его магнитуда составила 3,2 (по шкале Рихтера). Эпицентр – на глубине 8 км.

Видео дня

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", – отметили там.

Землетрясения в Украине: последние случаи

Поздно вечером 4 февраля в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области. Тогда, согласно информации ГЦСК, землетрясение было зарегистрировано в 23:44:36. Отмечалось, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда – по шкале Рихтера – составила 1,7.

2 февраля в Азовском море произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в нескольких областях Украины и на временно оккупированных территориях. По данным Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 82 км к северо-западу от Керчи. Подземные толчки зафиксировали в 11:47.

А 10 февраля произошло землетрясение в городе Мукачево Закарпатской области. Тогда сообщалось, что землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера было зарегистрировано в 12:47.

Вас также могут заинтересовать новости: