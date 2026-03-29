Иран атаковал международный аэропорт Кувейта (видео)

В результате ударов возник сильный пожар.

Иран атаковал международный аэропорт Кувейта. Для ударов были использованы дроны.

На месте иранской атаки вспыхнул крупный пожар. Кадры тушения огня спасателями показали на странице Генерального штаба армии Кувейта в соцсети Х.

Сообщается, что в результате ударов со стороны Ирана повреждения получили радиолокационная система аэропорта и несколько топливных резервуаров.

Информации о пострадавших не поступало. Официальные заявления свидетельствуют, что за последние 24 часа по Кувейту было запущено в общей сложности 15 иранских дронов.

29 марта, около 1 часа ночи (по киевскому времени) военные Кувейта сообщили о новой атаке на страну.

"Системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников. Генеральный штаб армии отмечает, что если слышны звуки взрывов, это означает, что системы противовоздушной обороны перехватывают вражеские атаки", – говорилось в заявлении.

Война на Ближнем Востоке – что нужно знать

В Европе считают, что Россия оказывает Ирану гораздо больше помощи в войне, чем это готовы публично признать Соединенные Штаты Америки. В течение последних лет сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере усилилось, и технологический прогресс Ирана прослеживается в нынешних атаках по странам Ближнего Востока.

FT пишет, что вопреки прогнозам относительно боевых возможностей Ирана, страна сохраняет способность наносить ракетные удары. Точные размеры иранского арсенала неизвестны. Однако в статье утверждается, что часть своих ракет Иран хранит в укрепленных подземных комплексах.

