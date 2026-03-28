На стенах Помпеев обнаружены следы попаданий высокотехнологичного оружия, – ученые

Конечно, речь идет о "высоких технологиях" античности, а не нашего времени.

Итальянские исследователи представили новые доказательства того, что во время осады знаменитого города Помпеи в I веке до н.э. римские войска могли применять "высокотехнологичное" для того времени оружие, которое условно можно назвать предком артиллерии. Речь идет о так называемом полиболе (полиболосе) – автоматической метательной машине, способной быстро выпускать серии стрел. Выводы исследования опубликованы в научном журнале Heritage.

Объектом исследования стали необычные повреждения, обнаруженные на северном участке городских стен между воротами Везувия и Геркуланума. Эти следы известны археологам давно, однако новые цифровые методы позволили впервые детально проанализировать их форму, расположение и глубину. Оказалось, что часть отверстий имеет не круглую, а четко выраженную четырехугольную форму и расположена группами в виде веера.

Авторы исследования отмечают, что такие повреждения не соответствуют типичным ударам каменных снарядов из балист. Вместо этого ученые предполагают, что следы могли быть оставлены металлическими наконечниками стрел, выпущенных из полиболоса – сложной торсионной машины, описанной еще древнегреческим инженером Филоном Византийским. Особенностью этого оружия была способность вести быстрый огонь по одной цели, что напоминает принцип работы современных автоматических систем, таких как пулемет.

Анализ трехмерных моделей показал, что следы на стенах образуют характерные радиальные группы с почти одинаковыми интервалами. Такая конфигурация согласуется с описаниями древних источников. Как отмечено в исследовании, стрелы из полиболоса "падают близко друг к другу, образуя узкую изогнутую траекторию, сосредоточенную в одной точке".

Это позволяет предположить, что римляне использовали это оружие для поражения защитников, появлявшихся на стенах или между зубцами укреплений. При этом основной целью было не разрушение стен, а уничтожение живой силы противника.

Важным аргументом в пользу этой гипотезы являются также результаты инженерных расчетов. Ученые смоделировали объем выбитого из отверстий камня и установили, что энергия удара соответствует параметрам античных метательных машин.

Исследование также учитывает исторический контекст. Вероятно, следы связаны с осадой Помпеев римским полководцем Луцием Корнелием Суллой в 89 году до н.э. во время Союзнической войны. Именно тогда город подвергся интенсивному "артиллерийскому" обстрелу.

Несмотря на отсутствие прямых археологических находок самого оружия, совокупность морфологических, инженерных и исторических данных позволяет ученым выдвинуть обоснованную гипотезу об использовании полиболоса.

Ученые планируют продолжить исследования, в частности создать экспериментальную реконструкцию этой машины и проверить ее возможности в условиях, приближенных к реальным. Это может окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании "античного высокотехнологичного оружия", следы которого, вероятно, сохранились на стенах Помпеев до наших дней.

